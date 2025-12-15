Лавров назвал главную угрозу в мире

Глава МИД РФ Лавров назвал агрессивные действия Евросоюза главной угрозой в мире

Глава МИД России Сергей Лавров назвал агрессивные действия Евросоюза главной угрозой в мире на данный момент. Его слова приводит ТАСС.

По словам российского министра, цель новой Стратегии нацбезопасности США — поставить Европу на место и не дать ей навязывать свои порядки.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские миротворцы на Украине станут законной военной целью России. «Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, должны все понимать», — сказал министр.