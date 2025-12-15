Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 15 декабря 2025Мир

Лавров назвал главную угрозу в мире

Глава МИД РФ Лавров назвал агрессивные действия Евросоюза главной угрозой в мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров назвал агрессивные действия Евросоюза главной угрозой в мире на данный момент. Его слова приводит ТАСС.

По словам российского министра, цель новой Стратегии нацбезопасности США — поставить Европу на место и не дать ей навязывать свои порядки.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские миротворцы на Украине станут законной военной целью России. «Для нас эти так называемые миротворцы сразу станут законными целями, должны все понимать», — сказал министр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Черноморский флот опроверг подрыв «Варшавянки» на базе в Новороссийске

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Лавров заявил о генетической тяге европейцев к воровству

    Билли Айлиш поделилась откровенным фото с репетиции

    Стивен Сигал раскрыл подробности премьеры фильма об СВО

    ВСУ массированно атаковали дронами Донецк

    Канцлер Германии сделал заявление об урегулировании на Украине

    Лавров напомнил США о нечистоплотной игре

    Соседу России напомнили о нацистском прошлом

    Лавров назвал самую опасную цель Европы на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok