23:54, 15 декабря 2025

Лавров оценил планы Мерца создать в ФРГ крупнейшую армию Европы

Лавров: Заявления Мерца об армии говорят о возрождении милитаризма в ФРГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении сформировать в ФРГ крупнейшую армию на европейском континенте являются тревожным сигналом возрождения милитаристских настроений. Подобные устремления, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, в прошлый раз озвучивались под знаменами нацистской идеологии.

«Он забыл, что в прошлый раз, когда его страна стала главной военной силой в Европе, это было под нацистскими лозунгами и под лозунгами завоевания всех других наций вокруг гитлеровской Германии», — напомнил министр.

Лавров обратил внимание на вызывающую беспокойство тенденцию в Европе, где потомки служивших в СС и нацистских функционеров начинают публично чтить память своих предков. Подобные действия, по его словам, не могут не внушать серьезных опасений относительно переосмысления исторической памяти.

Ранее Мерц допустил возвращение воинской повинности в Германии в ближайшие годы. Он подчеркнул, что конституция Германии не предусматривает возможности обязательной службы для женщин. В связи с этим он выступил за восстановление обязательной альтернативной гражданской службы.

