Микробиолог раскрыла способы избавиться от неприятного запаха ног

Микробиолог Фристоун рекомендовала стирать носки после каждой носки

Микробиолог Примроуз Фристоун раскрыла способы избавиться от неприятного запаха ног. Ее советы опубликовало издание Independent.

Фристоун рассказала, что на стопах живет более тысячи разнообразных бактерий и грибков. Большая часть из них концентрируется между пальцами, где тепло и влажно. Они питаются содержащимися в поте и отмерших клетках кожи веществами, а продукты их жизнедеятельности как раз и дают неприятный запах.

Чтобы избавиться от неприятного запаха ног Фристоун призывала стирать носки после каждой носки, так как за день на них скапливаются миллионы бактерий, которые могут выживать месяцами. Поскольку эти микроорганизмы попадают в обувь, лучше не ходить каждый день в одной и той же паре.

Микробиолог подчеркнула, что стирать носки нужно при минимальной температуре 60 градусов и обязательно с добавлением стирального порошка. Если по какой-то причине высокая температура стирки недопустима, то носки нужно прогладить, нагрев утюг до 180-220 градусов.

Также Фристоун рекомендовала избегать материалов, провоцирующих повышенную потливость ног, и отдавать предпочтение натуральным тканям — хлопку, шерсти или бамбуку. Также она рекомендоала дважды в день мыть ноги при температуре 30-40 градусов.

Ранее Фристоун рассказала, как часто нужно менять постельное белье. По ее словам, простыни и наволочки нужно стирать раз в неделю, пододеяльники — раз в две недели.