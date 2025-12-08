Реклама

12:28, 8 декабря 2025Забота о себе

Названа оптимальная частота стирки постельного белья

Микробиолог Фристоун: Простыни и наволочки нужно менять раз в неделю
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: nito / Shutterstock / Fotodom

Профессор клинической микробиологии в Университете Лестера (Великобритания), доктор Примроуз Фристоун назвала оптимальную частоту стирки постельного белья. Ее рекомендацию опубликовало издание Independent.

Микробиолог рассказала, что даже если принять душ перед сном, за ночь на постельном белье остаются сотни тысяч клеток кожи тела и лица, жир и до полулитра пота. «Чешуйки кожи, которые отшелушиваются каждую ночь, становятся пищей для пылевых клещей. Сами клещи не опасны, но их фекалии — сильные аллергены, способные спровоцировать обострение экземы, астмы и аллергического ринита», — рассказала специалистка.

Чтобы обезопасить себя, Фристоун рекомендовала регулярно стирать постельное белье. По ее словам, раз в неделю нужно менять простыни и наволочки, а также пылесосить матрас. Менять пододеяльники она призвала каждые две недели или чаще, если на них спят домашние животные. Стирать подушки, по ее словам, нужно раз в четыре-шесть месяцев.

Ранее нейробиолог Глен Джеффери предупредил об опасности светодиодных ламп. По его словам, их воздействие на здоровье можно сравнить с влиянием асбеста.

