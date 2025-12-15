Младшая дочь Глюкозы кардинально сменила имидж

Дочь певицы Глюкозы Вера сменила имидж и вышла в свет в готическом образе

Младшая дочь российской поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, Вера Чистякова-Ионова кардинально сменила имидж. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

14-летняя девочка вместе с матерью посетила выставку в галерее «Триумф». Она вышла в свет в готическом образе, который полностью состоял из черной одежды.

Наследница певицы надела лонгслив, шорты до колена и прозрачные колготки с дырами. Кроме того, она дополнила образ кожаным ремнем с массивной серебристой пряжкой, браслетом с шипами, чокерами и цепочкой с кулоном в виде ножниц. В то же время девочка выбелила кожу лица, подчеркнула глаза черной подводкой и продемонстрировала окрашенные в черный цвет волосы.

