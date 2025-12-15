Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:46, 15 декабря 2025Ценности

Младшая дочь Глюкозы кардинально сменила имидж

Дочь певицы Глюкозы Вера сменила имидж и вышла в свет в готическом образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @chistyakovaionovav

Младшая дочь российской поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, Вера Чистякова-Ионова кардинально сменила имидж. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

14-летняя девочка вместе с матерью посетила выставку в галерее «Триумф». Она вышла в свет в готическом образе, который полностью состоял из черной одежды.

Наследница певицы надела лонгслив, шорты до колена и прозрачные колготки с дырами. Кроме того, она дополнила образ кожаным ремнем с массивной серебристой пряжкой, браслетом с шипами, чокерами и цепочкой с кулоном в виде ножниц. В то же время девочка выбелила кожу лица, подчеркнула глаза черной подводкой и продемонстрировала окрашенные в черный цвет волосы.

Ранее в декабре Глюкоза рассказала о реакции мужа на свой новый имидж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал переговоры в Берлине

    Появилась инструкция для прокачки чувства юмора

    Трамп остался доволен переговорами США и Украины

    Каллас оценила вероятность конфискации российских активов фразой «я оптимист по натуре»

    США понадеялись на соглашение России и Украины в следующие выходные

    Младшая дочь Глюкозы кардинально сменила имидж

    Российский лыжник рассказал о помощи иностранцев на первом после возвращения турнире

    Россиянин взял кредиты на девушку и избил ее из-за нежелания их платить

    «Радиостанция Судного дня» передала три загадочных слова

    В Госдуме раскритиковали депутата из-за родившей на другом континенте супруги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok