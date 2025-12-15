PYOK: Пассажирку American Airlines ощупали во время взлета самолета

Мужчина воспользовался моментом взлета и ощупал попутчицу в самолете American Airlines. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел еще 10 декабря 2024 года, но известно о нем стало через год — в декабре 2025-го. Эмбер Крейнер летела домой в американский штат Орегон из Миссури, с пересадкой в Техасе. Первый рейс задержали, скоротать время пассажирка решила в баре.

Там она вела беседу с супружеской парой, после чего с ней заговорил одинокий мужчина за соседним столиком. По ее словам, он был сильно пьян, но не переставал употреблять алкоголь. В разговоре он назвал собеседницу «красивой» и «сексуальной». Из-за этого Крейнер почувствовала себя некомфортно. Она быстро оплатила счет и попыталась скрыться.

После посадки на рейс пассажирка обнаружила, что мужчина из бара сидит прямо рядом с ней. По ее словам, от попутчика сильно пахло алкоголем, он даже не скрыл своего восторга и воскликнул: «Это мой счастливый день!»

Когда самолет начал набирать скорость на взлетно-посадочной полосе (ВПП), мужчина воспользовался моментом и ощупал женщину. Она попыталась позвать на помощь, но бортпроводники не смогли оперативно вмешаться, так как самолет еще взлетал. Крейнер в итоге пересадили на другое место, а мужчину взяли под стражу в аэропорту Далласа.

Известно, что пострадавшая подала иск на American Airlines и обвинила ее сотрудников в халатности. В иске говорится, что экипаж не должен был разрешать лететь такому пьяному пассажиру.

Ранее американца обвинили в домогательствах к спящей шестилетней девочке в аэропорту Сингапура. Это произошло в транзитной зоне воздушной гавани.

