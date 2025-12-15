Реклама

01:02, 15 декабря 2025Забота о себе

Назван спорный и при этом эффективный метод улучшить самочувствие

Эксперт Юнг: Раздельный сон с партнером может быстро улучшить самочувствие
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ArtPhoto_studio / Freepik

Сон отдельно от партнера может быстро улучшить общее самочувствие человека, уверена эксперт по сну Мойра Юнг. Неочевидный способ избавиться от хронического недостатка сил и апатии она назвала в беседе с Fashion Journal.

По словам специалистки, этот метод реально эффективный, но крайне спорный, так как многие пары убеждены, что раздельный сон — это шаг к разводу. Однако если у партнеров разный режим сна или один из них плохо спит, храпит, либо часто просыпается, то это создает постоянный стресс для второго.

Юнг подчеркнула, что пробуждения по ночам могут подорвать как психическое, так и физическое здоровье. Если же нарушения сна становятся постоянными, то это приводит к ухудшению памяти, повышенному стрессу, а также к усталости и ухудшению работы иммунитета.

Когда появляются подобные проблемы, Юнг призвала не терпеть плохой сон ради спасения семьи, так как ночной отдых является биологической потребностью, которую нельзя игнорировать. Она подчеркнула, что партнерам необязательно разъезжаться по разным спальням. Можно спать на разных кроватях или на одной, но в разное время, если у них не совпадают биологические ритмы.

Ранее диетолог Салена Сайнс объяснила, как на организм повлияет кофе, если его выпить среди ночи. По ее словам, употребление кофеина по ночам не запрещено, но надо понимать, что организм все равно понимает, что уже наступила ночь.

