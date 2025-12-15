Реклама

14:06, 15 декабря 2025Ценности

Названа модная обувь на 2026 год

Vogue: Шлепанцы и туфли с миндалевидным носом будут в тренде в 2026 году
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Viola Kam / Getty Images

Редакторы журнала Vogue назвали модную обувь на 2026 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Актуальными в грядущем году будут шлепанцы, которые предполагается сочетать не только с пляжными нарядами, но и, например, с платьями-комбинациями. В то же время в числе трендов окажутся сапоги с широкими голенищами и туфли с миндалевидным носом, низким каблуком и более закрытым, чем у лодочек, вырезом.

Кроме того, в список вошли балетки, изящные лоферы и оксфорды, а также сапоги с анималистическим принтом и туфли на шпильках.

В ноябре редакторы журнала Vogue также назвали модные платья на 2026 год.

