Названа особенность гиперзвукового «Темного орла» армии США

TWZ: Гиперзвуковая ракета Dark Eagle получила 13-килограммовую боевую часть

Ракета американского гиперзвукового комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle («Темный орел») получила миниатюрную боевую часть весом около 13 килограммов. Особенность изделия назвали в публикации TWZ.

По словам неназванного офицера армии США, боевая часть (БЧ) ракеты весит «менее 30 фунтов» (менее 13,6 килограмма). В публикации подчеркнули, что это изделие легче боеголовки ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120.

«Как мы неоднократно писали, кинетический удар, который обеспечивает это оружие, в большей степени увеличивает его разрушительную силу, чем обычная боеголовка, установленная в тесных рамках конического гиперзвукового блока», — говорится в материале.

При этом автор отметил, что небольшая осколочно-фугасная БЧ позволит вывести из строя уязвимые цели — системы противовоздушной обороны и радары.

Представитель армии США также сообщил, что «Темный орел» сможет долететь до цели на максимальной дальности менее чем за 20 минут. Заявленная дальность ракеты — 3,5 тысячи километров.

В марте агентство Bloomberg сообщило, что система Dark Eagle не готова к боевым действиям. С 2018 года в разработку ракеты вложили более 12 миллиардов долларов.