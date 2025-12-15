Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:53, 15 декабря 2025Наука и техника

Названа особенность гиперзвукового «Темного орла» армии США

TWZ: Гиперзвуковая ракета Dark Eagle получила 13-килограммовую боевую часть
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Public Domain

Ракета американского гиперзвукового комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle («Темный орел») получила миниатюрную боевую часть весом около 13 килограммов. Особенность изделия назвали в публикации TWZ.

По словам неназванного офицера армии США, боевая часть (БЧ) ракеты весит «менее 30 фунтов» (менее 13,6 килограмма). В публикации подчеркнули, что это изделие легче боеголовки ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120.

«Как мы неоднократно писали, кинетический удар, который обеспечивает это оружие, в большей степени увеличивает его разрушительную силу, чем обычная боеголовка, установленная в тесных рамках конического гиперзвукового блока», — говорится в материале.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ракетный комплекс «Искандер»: производство и боевое применение. Почему ОТРК считается одним из самых грозных вооружений РФ
Ракетный комплекс «Искандер»: производство и боевое применение.Почему ОТРК считается одним из самых грозных вооружений РФ
15 января 2025

При этом автор отметил, что небольшая осколочно-фугасная БЧ позволит вывести из строя уязвимые цели — системы противовоздушной обороны и радары.

Представитель армии США также сообщил, что «Темный орел» сможет долететь до цели на максимальной дальности менее чем за 20 минут. Заявленная дальность ракеты — 3,5 тысячи километров.

В марте агентство Bloomberg сообщило, что система Dark Eagle не готова к боевым действиям. С 2018 года в разработку ракеты вложили более 12 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Культового режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в Голливуде. Главный подозреваемый — их родной сын

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Звезда «Дивергента» вышла на красную дорожку в прозрачной блузе

    Восстановлена картина нападения ученика с ножом в российской школе

    Россиянин ушел из дома в 20-градусный мороз после проигрыша денег и исчез

    Сын Собчак высмеял ее публикации в соцсетях и объяснил успех матери магией

    В России запретили панк-группу Pussy Riot

    Президент Финляндии встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине

    Винокур назвал Оганезова человеком-легендой

    Европейские лидеры захотели присоединиться к Уиткоффу и Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok