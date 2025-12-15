Названы имена устроивших теракт в Сиднее отца и сына

BBC: Полиция подозревает исполнителей теракта в Сиднее в связях с ИГИЛ

Полиция подозревает исполнителей теракта в Сиднее — 50-летнего Саджида Акрама и его 24-летнего сына Навида — в связях с местной ячейкой «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает «Би-би-си» (BBC).

«Полиция по борьбе с терроризмом полагает, что стрелки присягали на верность террористической группировке ИГИЛ», — говорится в сообщении.

По данным издания, Саджид Акрам прибыл в Австралию в 1998 году по студенческой визе, которая позднее была переоформлена на визу возвращающегося резидента. Утверждается, что он имел лицензию на огнестрельное оружие для охоты в рекреационных целях и был членом стрелкового клуба. Его сын Навид, гражданин Австралии по рождению, впервые привлек внимание властей в октябре 2019 года, когда австралийские спецслужбы проверяли его на предмет связей с ячейкой ИГИЛ в Сиднее.

Стрельба в Сиднее произошла 14 декабря. Целью нападавших стали отдыхающие на пляже Бонди, где в момент теракта проходило мероприятие, посвященное празднику Ханука.