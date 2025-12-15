Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:31, 15 декабря 2025Из жизни

Не стало самой тяжелой женщины в мире

В США в 62 года умерла самая тяжелая женщина в мире Поллин Поттер
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Pauline Potter

Не стало экс-участницы американского реалити-шоу, некогда носившей титул самого тяжелого человека в мире. Об этом сообщает News.com.au.

Поллин Поттер, чей максимальный вес достигал 307 килограммов, было 62 года. После автомобильной аварии в январе она испытывала постоянные проблемы со здоровьем. Ее сын Диллон Брукс объявил о смерти матери в видео на YouTube. Он рассказал, что она провела последние дни в хосписе, страдая от симптомов сердечной и дыхательной недостаточности.

Поттер попала в аварию, когда в темноте ее машина столкнулась с неосвещенным прицепом, застрявшим на двухполосной трассе. После этого у нее начались проблемы с пищеварением и сильные боли в ребрах. В конце августа ее госпитализировали, и она и уже не вернулась домой. Несмотря на то, что за годы участия в шоу «Моя жизнь весом 600 фунтов» женщина смогла похудеть более чем на 200 килограммов и даже была кандидатом на пластическую операцию по удалению излишков кожи, последствия аварии оказались для нее роковыми.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
То ли большая, то ли малая Медведица Как худеет самая известная толстушка Америки
То ли большая, то ли малая МедведицаКак худеет самая известная толстушка Америки
17 марта 2017

Ранее сообщалось, что у известного актера и спортсмена Вариндера Сингха Гумана случился инфаркт. Первый в мире профессиональный бодибилдер-вегетарианец поступил в больницу города Амритсара для плановой операции на бицепсе. Однако его организм не выдержал нагрузки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали причины резкой смены риторики Зеленского

    Обнародован список льгот для российских военных

    Рэпер Макан разместил видео с обучением управлению дронами

    Планирующим украшать квартиру перед Новым годом россиянам дали несколько советов

    Алдонин рассказал о лечении от тяжелой болезни

    Директор стройфирмы из Самары получил два года колонии за сокрытие 66 миллионов рублей

    Кремль решительно осудил «варварский теракт» в Австралии

    Германия запустит производство украинского оружия на своей территории

    В российской многоэтажке рухнул лифт с людьми

    Освобождение делавшего кукол из тел детей россиянина отложили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok