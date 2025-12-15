Не стало самой тяжелой женщины в мире

В США в 62 года умерла самая тяжелая женщина в мире Поллин Поттер

Не стало экс-участницы американского реалити-шоу, некогда носившей титул самого тяжелого человека в мире. Об этом сообщает News.com.au.

Поллин Поттер, чей максимальный вес достигал 307 килограммов, было 62 года. После автомобильной аварии в январе она испытывала постоянные проблемы со здоровьем. Ее сын Диллон Брукс объявил о смерти матери в видео на YouTube. Он рассказал, что она провела последние дни в хосписе, страдая от симптомов сердечной и дыхательной недостаточности.

Поттер попала в аварию, когда в темноте ее машина столкнулась с неосвещенным прицепом, застрявшим на двухполосной трассе. После этого у нее начались проблемы с пищеварением и сильные боли в ребрах. В конце августа ее госпитализировали, и она и уже не вернулась домой. Несмотря на то, что за годы участия в шоу «Моя жизнь весом 600 фунтов» женщина смогла похудеть более чем на 200 килограммов и даже была кандидатом на пластическую операцию по удалению излишков кожи, последствия аварии оказались для нее роковыми.

