Запрет на вывоз бензина из России задумали продлить

«Ъ»: Запрет на вывоз бензина из России продлят до конца февраля 2026 года

Запрет на вывоз бензина из России продлят до конца февраля 2026 года. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением, сообщает «Коммерсантъ».

Вопрос о сохранении ограничений обсуждали на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака.

Экспортировать топливо запрещено до конца 2025 года. Эта мера касается всех участников рынка. Ограничения не действуют только для нефтеперерабатывающих заводов и только касательно дизельного топлива. По данным источников, запрет на вывоз дизтоплива из страны задумали снять с начала 2026 года.

Как заявил министр энергетики России Сергей Цивилев, правительство рассмотрит вопрос отмены запретов на экспорт дизельного топлива для непроизводителей и бензина, с учетом ситуации на рынке. По словам министра, обстановка в стране стабильная — топливный рынок обеспечен предложением и способен формировать запасы для подготовки к весеннему росту потребительского спроса.

Возобновление экспорта нефтепродуктов позволит нефтяникам нарастить доходы — зарубежные направления выгоднее, чем продажа топлива внутри страны, а недополученная прибыль ведет к сокращению нефтегазовых доходов федерального бюджета. По данным Министерства финансов, в декабре 2025-го они окажутся на 137,6 миллиарда рублей ниже базового уровня.