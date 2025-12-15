Реклама

Экономика
14:23, 15 декабря 2025Экономика

Запрет на вывоз бензина из России задумали продлить

«Ъ»: Запрет на вывоз бензина из России продлят до конца февраля 2026 года
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Запрет на вывоз бензина из России продлят до конца февраля 2026 года. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением, сообщает «Коммерсантъ».

Вопрос о сохранении ограничений обсуждали на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака.

Экспортировать топливо запрещено до конца 2025 года. Эта мера касается всех участников рынка. Ограничения не действуют только для нефтеперерабатывающих заводов и только касательно дизельного топлива. По данным источников, запрет на вывоз дизтоплива из страны задумали снять с начала 2026 года.

Как заявил министр энергетики России Сергей Цивилев, правительство рассмотрит вопрос отмены запретов на экспорт дизельного топлива для непроизводителей и бензина, с учетом ситуации на рынке. По словам министра, обстановка в стране стабильная — топливный рынок обеспечен предложением и способен формировать запасы для подготовки к весеннему росту потребительского спроса.

Возобновление экспорта нефтепродуктов позволит нефтяникам нарастить доходы — зарубежные направления выгоднее, чем продажа топлива внутри страны, а недополученная прибыль ведет к сокращению нефтегазовых доходов федерального бюджета. По данным Министерства финансов, в декабре 2025-го они окажутся на 137,6 миллиарда рублей ниже базового уровня.

