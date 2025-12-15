Реклама

02:49, 15 декабря 2025Путешествия

Ограничения на полеты вновь ввели в двух столичных аэропортах

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ограничения на полеты воздушных судов вновь ввели в двух столичных аэропортах: Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

В этих же аэропортах ограничения на полеты были введены 14 декабря в 23:51 и отменены менее чем через час. Параллельно с этим мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего в сторону российской столицы беспилотника.

