В двух столичных аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты сняли в аэропортах Жуковский и Домодедово

Ограничения на полеты сняли в двух столичных аэропортах: Домодедово и Жуковском. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Ограничения были введены 14 декабря. в 23:51

Параллельно с этим мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max сообщил об уничтожении летевшего в сторону российской столицы беспилотника.

Ранее аналогичные меры в указанных аэропортах принимались в ночь на 14 декабря. Параллельно с этим сообщалось об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву.