Оценены шансы первой ракетки мира Соболенко обыграть австралийского теннисиста

На победу Соболенко над Кирьосом можно поставить с коэффициентом 4,50

Букмекеры оценили шансы лидера рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Арины Соболенко из Белоруссии победить австралийца Ника Кирьоса, входившего в топ-13 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению экспертов, Кирьос является явным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,17. Успех первой ракетки мира оценивается коэффициентом 4,50.

Матч между Кирьосом и Соболенко пройдет 28 декабря в ОАЭ. Игра будет состоять из двух сетов, в случае ничьей предусмотрен чемпионский тай-брейк до 10 очков. Половина корта белорусской теннисистки будет уменьшена на 9 процентов.

Ранее Соболенко высказалась о возможности смены спортивного гражданства. «Я всегда очень гордилась тем, что представляю такую маленькую страну. И я думаю, что я вдохновляю белорусских детей», — заявила она.