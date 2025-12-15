Племянника монарха избили футбольные болельщики

Болельщики «Галатасарая» избили племянника князя Монако Альбера II

Футбольные болельщики избили Луи Дюкруэ, 33-летнего племянника князя Монако Альбера II. Об этом сообщает сайт Turkiye Today.

Инцидент произошел после матча Лиги чемпионов УЕФА, проходившего в Монако. Дюкруэ и его друзья болели за команду Монако, большинство других болельщиков на ВИП-трибуне приехали из Турции и болели за «Галатасарай».

Потасовка началась сразу после окончания матча. По утверждению пострадавших, один из болельщиков «Галатасарая» высказался по-турецки в адрес друга Дюкруэ. Тот ничего не понял, но решил, что его оскорбляют. Участник драки с турецкой стороны утверждает, что друг Дюкруэ толкнул его, а сам Дюкруэ схватил его за шею и принялся душить.

После драки задержали двух граждан Турции — Селмана Б. и его отца Хасана Б. Они почти не пострадали. У Дюкруэ травмированы лицо, руки и грудная клетка. Его друзья также получили травмы.

Суд приговорил Селмана Б. и Хасана Б. к двум месяцам лишения свободы условно. Кроме того, им запретили посещать регион в течение трех лет. Также обоим придется выплатить по тысяче евро каждому из троих пострадавших.

Ранее сообщалось, что сыну норвежской принцессы Мариусу Боргу Хейби предъявлены обвинения в четырех изнасилованиях. Если его признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.