19:21, 15 декабря 2025Россия

Подчиненные Кадырова пришли к написавшей ему в прямой эфир чеченке

В Шелковском районе Чечни женщине подарили скот после ее письма Кадырову
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ»

Подчиненные главы Чечни Рамзана Кадырова пришли к обратившейся к нему чеченке. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Тоита Абдулаева живет в Шелковском районе республики. В письме главе региона она рассказала о том, что вынуждена жить на пенсию матери, в связи с чем попросила предоставить ей корову. Это произошло незадолго до прямого эфира с Кадыровым — вероятно, политик увидел обращение россиянки.

Просьба женщины была незамедлительно выполнена, отмечает канал. По поручению руководителя республики ей были переданы корова и бык, указано в публикации.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал попытки ВСУ атаковать Чечню. Также глава Чечни поручил своему сыну Адаму Кадырову активизировать координацию между всеми силовиками республики на фоне попыток ВСУ ударить по региону.

