06:09, 15 декабря 2025Мир

Посольство России прокомментировало теракт в Сиднее

Посольство России: Среди жертв теракта в Сиднее есть выходцы из РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Среди жертв теракта, произошедшего 14 декабря на Бондай-Бич в Сиднее, есть выходцы из России. Об этом сообщило посольство РФ в Австралии в своем Telegram-канале.

«Общаемся по этим вопросам и с проживающими здесь соотечественниками. По их информации, среди жертв теракта есть выходцы из нашей страны и их родственники. Выражаем всем пострадавшим и народу Австралии глубокие соболезнования в этот тяжелый час», — говорится в сообщении.

При этом обращений от граждан России и их родственников не поступало, подчеркнули в посольстве.

Стрельба на пляже в Австралии произошла 14 декабря. Целью нападавших стали отдыхающие на пляже во время мероприятия, посвященного празднику Ханука. Позднее была раскрыта личность мужчины, выхватившего дробовик у террориста.

