17:40, 14 декабря 2025Мир

Стала известна личность выхватившего дробовик у террориста мужчины в Сиднее

7News: Выхватившим дробовик у террориста в Сиднее оказался Ахмед аль-Ахмед
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: X

Выхватившим дробовик у террориста в Сиднее оказался 43-летний местный житель, владелец фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед. Об этом пишет 7News со ссылкой его двоюродного брата.

Накануне в сети распространилось видео, как одного из преступников помог задержать случайный прохожий. Последний незаметно подошел к нападавшему с дробовиком, выбив оружие из его рук.

Сообщается, что Аль-Ахмед получил два пулевых ранения. «Он в больнице, и мы точно не знаем, что с ним происходит. Мы очень надеемся, что с ним все будет в порядке», — сказал изданию его двоюродный брат.

Стрельба на пляже в Австралии произошла 14 декабря. Целью нападавших стали отдыхающие на пляже во время мероприятия, посвященного празднику Ханука.

