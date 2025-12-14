Стала известна личность выхватившего дробовик у террориста мужчины в Сиднее

7News: Выхватившим дробовик у террориста в Сиднее оказался Ахмед аль-Ахмед

Выхватившим дробовик у террориста в Сиднее оказался 43-летний местный житель, владелец фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед. Об этом пишет 7News со ссылкой его двоюродного брата.

Накануне в сети распространилось видео, как одного из преступников помог задержать случайный прохожий. Последний незаметно подошел к нападавшему с дробовиком, выбив оружие из его рук.

Сообщается, что Аль-Ахмед получил два пулевых ранения. «Он в больнице, и мы точно не знаем, что с ним происходит. Мы очень надеемся, что с ним все будет в порядке», — сказал изданию его двоюродный брат.

Стрельба на пляже в Австралии произошла 14 декабря. Целью нападавших стали отдыхающие на пляже во время мероприятия, посвященного празднику Ханука.

