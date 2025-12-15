Реклама

11:36, 15 декабря 2025Мир

Президент Финляндии встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине

Президент Финляндии Стубб встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб встретился в Берлине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером вне рамок официальной программы переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

По данным газеты, встреча прошла в роскошном отеле Adlon в центре немецкой столицы и была «спонтанной и успешной». «Встреча длилась около 20 минут», — сказано в публикации.

Ранее Стубб заявил о критическом моменте мирных переговоров по Украине. По его словам, стороны ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за четыре года конфликта.

Финский лидер рассказал, что сейчас ведется работа над тремя документами. Первый — это рамочный документ 20-пунктового мирного плана. Второй — гарантии безопасности для Украины. А третий — восстановление Украины, подчеркнул он.

