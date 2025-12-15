Приднестровье столкнулось со сложностями с поставками газа

Красносельский: Приднестровье вернется к режиму ЧП из-за сложностей с газом

Приднестровье вернется к режиму чрезвычайного положения (ЧП) в экономике из-за сложностей с поставками газа. О том, что республика столкнулась с трудностями, сообщил президент Вадим Красносельский, его слова приводит пресс-служба.

В ходе селекторного совещания глава республики отметил, что режим ЧП необходим для преодоления сложностей, связанных с поставками в республику природного газа. Это временная мера, однако она вводится в очередной раз. Причиной называют снижение темпов проведения расчетных операций на территории Евросоюза.

«Зампред приднестровского правительства Сергей Оболоник подчеркнул, что все участники принимают возможные меры для восстановления штатного режима поставок газа. Тем не менее в текущей ситуации для полноценного обеспечения нужд населения Приднестровья ограничена подача газа для промышленного использования», — цитирует Красносельского пресс-служба.

В начале 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа Молдавии из-за долгов «Молдовагаза». Также прекратились поставки и в Приднестровье. Предложение президента Украины Владимира Зеленского о переходе местной ГРЭС на украинский уголь отвергли из-за длительного и дорогого процесса.

Летом Молдавия захотела отстранить связанную с Россией компанию «Молдовагаз» от поставок топлива. Как заявил премьер-министр республики Дорин Речан, после этого шага газ для домохозяйств будет закупать «Энергоком». Отвечать за снабжение населения топливом будет государство напрямую.