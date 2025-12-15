Реклама

Экономика
12:46, 15 декабря 2025Экономика

Разрушительное наводнение накрыло одну страну

MEDI1TV: Марокко накрыло разрушительное наводнение
Александра Качан (Редактор)

Фото: Rafael Marchante / Reuters

На Марокко обрушилось разрушительное наводнение, в результате которого пострадали десятки местных жителей. Об этом сообщает телеканал MEDI1TV.

Накануне на северо-африканскую страну обрушились мощные дожди после семи лет засухи. За час жилые кварталы и торговые точки в городе Сафи оказались затоплены. Вода смыла автомобили и залила дороги. Под водой оказались минимум 70 домов и магазинов, также был поврежден участок трассы.

В наводнении пострадали 32 жителя, еще 21 человек не выжил. Сейчас продолжаются спасательные операции.

Ранее наводнение произошло в США. За несколько дней в некоторых районах Вашингтона и Орегона выпало более 25 сантиметров дождевой воды. Часть местных жителей были эвакуированы.

