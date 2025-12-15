Река в Петербурге покрылась «салом»

Фонтанка в Санкт-Петербурге покрылась ледяным салом

Утром в понедельник, 15 декабря, река Фонтанка в Санкт-Петербурге покрылась ледяным салом. Об этом пишет «Фонтанка».

Ледяное сало представляет собой слой мелких ледяных кристаллов на поверхности воды и является второй стадией образования сплошного ледяного покрова. Сало покрыло почти всю поверхность Фонтанки. Отмечается, что середина декабря — позднее время для образования ледостава, однако задержка наблюдается второй год подряд.

При этом синоптики прогнозируют, что к вечеру в Петербурге потеплеет и снег растает. Во вторник, 16 декабря, в городе ожидается положительная температура.

