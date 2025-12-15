Реклама

10:31, 15 декабря 2025Спорт

Роднина порассуждала о желании посетить Олимпиаду-2026

Роднина заявила, что у нее есть желание посетить зимнюю Олимпиаду-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина порассуждала о желании посетить зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sport24.

Она отметила, что хотела бы посетить Игры и посмотреть соревнования спортивных пар и мужчин вживую. «У меня есть интерес к Олимпиаде в целом и к олимпийскому турниру по фигурному катанию», — заявила Роднина.

В феврале Роднина рассказала о том, что находится не только под американскими санкциями, но еще и под европейскими и украинскими. «Из-за них я не могу путешествовать, есть куча ограничений», — заявила она.

Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. На данный момент официальное приглашение от МОК на турнир получили двое россиян — фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, выступающие в одиночном катании.

