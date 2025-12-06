Депутат Роднина назвала главным преимуществом Москвы ощущение родного дома

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала главное преимущество Москвы. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что Москва — это родной дом, который она искренне любит. Она подчеркнула разнообразие районов и гигантские масштабы города, сравнимые по населению с целыми странами.

Ранее Роднина сравнила уровень комфорта в Москве и Нью-Йорке. Она заявила, что в данный момент российская столица намного лучше для жизни.

Роднина жила в США с 1990 по 2002 год. В Америке она работала тренером международного центра фигурного катания.