Россиян предупредили о неприятных последствиях переедания мандаринов

Гастроэнтеролог Мельникова: Переедание мандаринов может привести к изжоге

Чрезмерное употребление мандаринов может привести к неприятным последствиям для здоровья, предупредила гастроэнтеролог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Евгения Мельникова. О неочевидной опасности этих продуктов она поговорила с «Лентой.ру».

«Злоупотребление мандаринами может спровоцировать изжогу и усилить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита, язвенной болезни. Кроме того, в этих фруктах много клетчатки, поэтому их избыток в меню может привести к вздутию и газообразованию», — рассказала врач.

Гастроэнтеролог добавила, что мандарины стимулируют выработку соляной кислоты, поэтому их переедание может повысить чувствительность желудка и вызвать обострение хронических заболеваний ЖКТ.

Мельникова также подчеркнула, что цитрусовые фрукты — это сильные пищевые аллергены. Реакция на них может быть разной: от высыпаний, зуда и покраснения кожи до конъюнктивита, насморка и отека Квинке. При этом, как отметила специалистка, в период зимних праздников риск аллергического приступа возрастает из-за систематического переедания и повышенной нагрузки на иммунную систему.

