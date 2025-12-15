Реклама

12:32, 15 декабря 2025Россия

Россиянам захотели давать дополнительный отпуск при одном условии

В ГД внесли проект о дополнительном отпуске для помощи близким родственникам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Россиянам захотели давать дополнительный отпуск при одном условии — если он необходим для помощи близким родственникам. Законопроект внесли в Госдуму, передает ТАСС.

Речь идет о необходимости транспортировки нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские организации и обратно. В этом случае предлагается обязать работодателя предоставлять отпуск сроком до двух календарных дней по заявлению сотрудника.

Как пояснили авторы законопроекта, на сегодняшний день работодатели могут отказывать в предоставлении отпуска, назвав причину неуважительной. Кроме того, возникают риски того, что отсутствие работника на рабочем месте может быть впоследствии использовано как основание для увольнения или выговора, поскольку акт о неявке могут составить позднее.

«Предлагаемая мера направлена на обеспечение дополнительных гарантий работникам и на превентивную защиту их прав, позволяя помогать близким родственникам без риска утраты работы или применения санкций», — говорится в пояснительной записке.

Ранее в Госдуме высказались об идее исключить выходные из расчета отпусков. По словам депутата Светланы Бессараб, за 15 лет работы в сфере трудовых отношений в ее адрес ни разу не поступали жалобы на неверное количество дней отпуска.

