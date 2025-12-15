Реклама

Экономика
19:00, 15 декабря 2025Экономика

Россияне распробовали одну модель «АвтоВАЗа»

В России вырос спрос на Lada Iskra
Светлана Ходос

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В период с 8 по 14 декабря дилеры Lada реализовали 668 автомобилей семейства Iskra — это рекордное количество продаж с момента запуска модели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Эксперт отметил, что бюджетник «АвтоВАЗа» оказался практически единственной моделью из топ-25 наиболее востребованных, которая продемонстрировала рост продаж на 10 процентов по итогам недели.

«Вазовские дилеры говорят, что спрос на новинку есть. И неплохой. Осеннее отставание в продажах было вызвано производственными сложностями при запуске новой модели. Но сейчас основные проблемы решены», — пояснил специалист.

Всего с 8 по 14 декабря 2025 года россияне купили 27 434 единицы техники, что на 24 процента меньше, чем неделей ранее. Это, по мнению Целикова, свидетельствует о возврате рынка к нормальным значениям после взрывного роста спроса, связанного с повышением утилизационного сбора.

