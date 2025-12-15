Россиянин вспорол ногу в бассейне премиального фитнес-клуба

Shot: В Москве мужчина вспорол ногу в бассейне премиального фитнес-клуба

В Москве мужчина вспорол ногу в бассейне премиального фитнес-клуба «XFIT Перово». Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По сведениям издания, россиянин пришел туда вместе с супругой. Во время купания он почувствовал резкую боль. Как отметил горожанин, края троса, разделяющего дорожки в бассейне, были слишком острыми, и он поранил ногу. Из воды москвич вышел в крови. Сотрудники клуба оказали ему первую медицинскую помощь.

После мужчина обратился к врачам. Те выяснили, что рана оказалась слишком глубокой. Горожанину пришлось взять больничный.

В XFIT вину в случившемся не признали. Руководство клуба пообещало начислить еще один гостевой визит на абонемент жены пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Москве 54-летний мужчина не выжил во время тренировки в бассейне фитнес-клуба. Предварительно, горожанина не стало из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.