Россиянка описала встречу Нового года в Азии фразой «не про классический зимний праздник»

Российская путешественница отметила Новый год в разных странах Азии и рассказала об особенностях организации этого праздника за границей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Я — Катя и мой план А: увидеть мир» на платформе «Дзен».

«Азия — это не про классический зимний праздник. Если хочется именно европейского ощущения, как в Москве, Петербурге, Праге или Вене, то его нужно искать там, где есть снег или хотя бы не плюс 20», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Автор публикации добавила, что тем не менее у азиатских стран есть свои преимущества: свобода, тепло, океан, пальмы, салюты над водой и отсутствие бесконечной предновогодней суеты. «Здесь праздник создают люди, а не традиции. И иногда именно такой Новый год запоминается сильнее всего», — констатировала она.

Блогерша рассказала, что в Таиланде на Новый год украшают елки в торговых центрах, вешают гирлянды на пальмы, рестораны предлагают праздничные сеты за 1,5-3 тысячи рублей, на пляжах собираются толпы, а салюты запускает каждый, кому не лень.

На индонезийском острове Бали праздник полностью создают туристы, но именно поэтому он получается атмосферным, живым и очень теплым, призналась россиянка. «Я встречала Новый год здесь, и это один из самых красивых праздников: вечеринки на виллах до рассвета, бич-клабы с музыкой и фаер-шоу, тысячи людей на пляжах Чангу, Семиньяка, Улувату, салюты над волнами, свечи, огни, бамбуковые декорации», — пояснила она.

На Шри-Ланке у путешественницы была одна из самых спокойных и душевных встреч Нового года без бешеных салютов, толп и громких уличных гуляний — атмосфера была мягкой и расслабленной.

