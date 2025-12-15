Реклама

11:27, 15 декабря 2025Россия

Россиянка прожила до 55 лет без паспорта

Жительница Перми в 55 лет получила первый в своей жизни паспорт
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Россиянка прожила до 55 лет без паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Горожанка дожила почти до пенсии не имея подтверждающего личность документа. По ее словам, к этому привело бездействие матери. Все эти годы россиянка была лишена возможности получать социальные и медицинские услуги.

Решить проблему женщины удалось после ее обращения к уполномоченному по правам человека в регионе. По решению суда она получила свидетельство о рождении и паспорт.

Ранее стало известно об аналогичном случае в Воронежской области. Там женщина почти 30 лет живет без паспорта, после того как оказалась брошенной матерью после родов. При этом у россиянки трое детей — ни один из них не ходит в школу и не имеет гражданства.

