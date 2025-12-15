Стал известен редкий и опасный побочный эффект иммунотерапии рака

Blood: Иммунотерапия рака может вызвать резкое падение уровня тромбоцитов

Крупное международное исследование впервые подробно описало редкое осложнение иммунотерапии рака — иммунную тромбоцитопению, при которой резко падает уровень тромбоцитов. Ученые из Mass General Brigham проанализировали данные более чем 86 тысяч пациентов, получавших ингибиторы иммунных контрольных точек в 2016-2023 годах, и выявили это осложнение у 0,25 процента больных. Результаты опубликованы в журнале Blood.

Анализ показал, что риск развития осложнения выше у пациентов с изначально низким уровнем тромбоцитов, поздней стадией рака, комбинированной иммунотерапией и другими иммунными побочными реакциями. В среднем нарушение возникало через восемь недель после начала лечения. Большинство пациентов отвечали на терапию стероидами, иммуноглобулинами и препаратами, стимулирующими выработку тромбоцитов, и восстанавливались в течение нескольких недель.

Исследователи также оценили возможность возобновления иммунотерапии после перенесенного осложнения. Оказалось, что примерно у 70 процентов пациентов повторное назначение препаратов не приводило к рецидиву, что указывает на потенциальную безопасность продолжения лечения при тщательном наблюдении.

При этом тяжелые формы иммунной тромбоцитопении были связаны с почти трехкратным ростом риска смерти, независимо от других факторов. Авторы подчеркивают, что раннее выявление этого редкого побочного эффекта и своевременное лечение критически важны для безопасности пациентов и успешного продолжения противоопухолевой терапии.

