Выявлена неочевидная связь употребления алкоголя с развитием рака

CE: Употребление алкоголя повышает риск развития рака даже при умеренных дозах

Употребление алкоголя повышает риск развития рака не только при злоупотреблении, но и при умеренных дозах — к такому выводу пришли исследователи из Флоридского Атлантического университета. В систематическом обзоре, опубликованном в журнале Cancer Epidemiology (CE), ученые проанализировали данные 62 исследований с участием от десятков до почти 100 миллионов человек и показали: и частота, и объем потребления алкоголя напрямую связаны с ростом онкологических рисков.

Наиболее убедительные связи обнаружены для рака молочной железы, кишечника, печени, пищевода, желудка, гортани и полости рта. Алкоголь также ухудшал прогноз: у людей с алкогольной болезнью печени рак печени выявлялся на более поздних стадиях и сопровождался более низкой выживаемостью.

Особенно уязвимыми оказались люди с ожирением, диабетом, хроническими заболеваниями печени, а также представители социально неблагополучных и некоторых расовых групп — даже при сопоставимых или более низких уровнях потребления.

Авторы подчеркивают, что риск формируется не только самим алкоголем, но и сочетанием биологических и социальных факторов: возраста начала употребления, пола, генетической предрасположенности, курения, образа жизни и доступа к медицинской помощи. Биологически алкоголь повреждает ДНК через ацетальдегид, нарушает гормональный баланс, усиливает окислительный стресс и облегчает проникновение канцерогенов.

