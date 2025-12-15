Реклама

Силовые структуры
13:34, 15 декабря 2025Силовые структуры

Облапавшему российскую блогершу в метро назначили наказание

В Москве суд арестовал мужчину, ударившего блогершу по ягодицам в метро
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы арестовал Евгения Еремеева, облапавшего блогершу Ксению Карпову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина проведет в СИЗО 15 суток. Его признали виновным в преступлении по статье о хулиганстве.

Блогерша снимала в метро видео, когда позади нее прошел Еремеев и ударил ее по ягодицам. Она обратилась в полицию, однако мужчина подал встречное заявление, заявив, что Карпова мешала ему пройти. В результате блогершу оштрафовали.

Ранее сообщалось, что студентка из Москвы отдала мошенникам драгоценности на 150 миллионов рублей.

