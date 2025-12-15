Реклама

16:54, 15 декабря 2025Из жизни

Стеснительная девушка приютила 120 кошек

В Китае девушка накормила и приютила у себя в квартире 120 бездомных кошек
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Freepik

В китайском городе Баошань, провинция Юньнань, девушка по имени Сюаньсюань приютила 120 бездомных кошек. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Кошки появились у Сюаньсюань в 2022 году. Зимой она подбирала на улице самых замерзших и кормила их. Постепенно ее квартира превратилась в подобие приюта для бездомных животных. Чтобы прокормить всех питомцев, требовались немаленькие деньги. Корм даже для одной кошки стоит примерно три юаня в день (35 рублей), а чтобы еды хватило всем, нужно не меньше 300 юаней (3,5 тысячи рублей) в день.

Однажды Сюаньсюань была на свадьбе и заметила, что немалая часть еды идет на выброс. Она подумала, что остатками свадебных блюд вполне можно было бы накормить ее питомцев. Проблема заключалась в том, что Сюаньсюань всегда была стеснительной, и разговоры с посторонними давались ей с огромным трудом. Однако ради кошек она набралась храбрости, стала ходить на чужие свадьбы и рассказывать о своей проблеме.

Большинство молодоженов с пониманием относились к ее просьбам, охотно отдавали несъеденные блюда и даже приглашали ее к столу. Теперь Сюаньсюань бывает на свадьбах три раза в месяц и в удачные дни приносит домой до 30 килограммов еды для кошек. Это помогает ей экономить до 2000 юаней в месяц (более 20 тысяч рублей) и справляться с мучившей ее социофобией.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона сыграла свадьбу с кошкой. Она сделала это из опасения, что будущие арендодатели вынудят ее расстаться с питомцем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
