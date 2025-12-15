Тихановская рассказала о переговорах с Литвой и Польшей по белорусским политзаключенным

Белорусская оппозиция ведет переговоры с властями Польши и Литвы о безопасной доставке освобожденных политзаключенных на территорию этих стран. Об этом сообщила оппозиционный политик, экс-кандидат на выборах президента Белоруссии 2020 года Светлана Тихановская, передает LRT.

«Сейчас мы координируем логистику по доставке людей в Польшу или Литву. Все еще не знаем, потому что ведем переговоры с польской и литовской сторонами об организации безопасной транспортировки этих людей и финансировании инфраструктуры», — рассказала она.

По словам лидера белорусской оппозиции за рубежом, на свободе также оказались политический активист, адвокат Максим Знак и один из лидеров незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия», писатель Павел Северинец. Она подчеркнула, что в заключении остаются еще сотни людей, которых нужно освободить.

Ранее власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельности. Их доставили на Украину. Среди освобожденных оказались Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и другие представители белорусской оппозиции.

В разговоре с «Лентой.ру» политолог Андрей Суздальцев назвал политической депортацией отправку помилованных белорусских политзаключенных на Украину. Он также допустил, что в итоге они окажутся в Литве.