Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:04, 15 декабря 2025Бывший СССР

Тихановская рассказала о переговорах с Литвой и Польшей по белорусским политзаключенным

Тихановская: С Польшей и Литвой идут переговоры о доставке политзаключенных
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Белорусская оппозиция ведет переговоры с властями Польши и Литвы о безопасной доставке освобожденных политзаключенных на территорию этих стран. Об этом сообщила оппозиционный политик, экс-кандидат на выборах президента Белоруссии 2020 года Светлана Тихановская, передает LRT.

«Сейчас мы координируем логистику по доставке людей в Польшу или Литву. Все еще не знаем, потому что ведем переговоры с польской и литовской сторонами об организации безопасной транспортировки этих людей и финансировании инфраструктуры», — рассказала она.

По словам лидера белорусской оппозиции за рубежом, на свободе также оказались политический активист, адвокат Максим Знак и один из лидеров незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия», писатель Павел Северинец. Она подчеркнула, что в заключении остаются еще сотни людей, которых нужно освободить.

Ранее власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельности. Их доставили на Украину. Среди освобожденных оказались Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и другие представители белорусской оппозиции.

В разговоре с «Лентой.ру» политолог Андрей Суздальцев назвал политической депортацией отправку помилованных белорусских политзаключенных на Украину. Он также допустил, что в итоге они окажутся в Литве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полиция раскрыла подробности нападения российского школьника с ножом на учительницу

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Резко похудевшая звезда «Эйфории» снялась в оголяющем грудь бюстгальтере

    В США раскрыли темпы производства гиперзвукового «Темного орла»

    Крепкий рубль назвали проблемой России

    Жена Андреасяна ответила на критику из-за частого участия в фильмах мужа

    Названы имена устроивших теракт в Сиднее отца и сына

    Киев допустил уступки по вопросам НАТО и выборов

    Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину

    Volkswagen объявил о закрытии завода в Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok