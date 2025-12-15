Реклама

04:05, 15 декабря 2025

В Европарламенте усомнились в способностях Зеленского

Политик Товери: Киев вряд ли сможет выполнить все требования для вступления в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Украинские власти вряд ли смогут выполнить все требования для вступления в Евросоюз даже после прекращения огня. К такому выводу пришел глава комитета Украина — ЕС в Европарламенте Пекка Товери в беседе с «Известиями».

«Ускорение процесса было бы возможным, если бы прекратились боевые действия. Во время конфликта это невозможно. Но даже после прекращения огня эти сроки были бы очень сжатыми», — объяснил политик свою позицию.

Ранее Reuters написало о том, что европейские чиновники назвали невозможным вступление Украины в Евросоюз в 2027 году, как это было заявлено последней версии проекта по урегулированию конфликта.

До этого итальянские СМИ указывали, что прием Украины в Европейский союз в 2027 году как одно из условий мирного плана президента США Дональда Трампа не согласован с самим объединением.

