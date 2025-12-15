Реклама

08:57, 15 декабря 2025Бывший СССР

В Киеве объяснили решение Зеленского вынести вопрос уступок на референдум

«РБК-Украина»: Зеленский решением о референдуме перебросил мяч на сторону США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Francesco Fotia / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, решив вынести вопрос об уступках на референдум, перебросил мяч на сторону США, которые должны обеспечить безопасность плебисцита. Тактику Киева со ссылкой на источники объяснило издание «РБК-Украина».

«[Инициатива] была чисто реакцией на слова Дональда Трампа о том, что в Украине выборов давно не было. Мол, вы упрекаете нас в том, что нет выборов — пожалуйста, мы готовы», — говорится в публикации.

Как отмечает автор, в Киеве рассчитывают, что Вашингтон окажет давление на Москву и потребует снижения военной активности.

Ранее на Западе оценили готовность Зеленского прекратить боевые действия. По мнению итальянских журналистов, украинский лидер словами о референдуме блокирует любой миротворческий диалог.

