В Кремле оценили решение ФИДЕ по российским шахматистам

Песков: Россия приветствует решение генассамблеи ФИДЕ о допуске шахматистов

РФ приветствует и высоко ценит решение генассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE, ФИДЕ) о допуске российских шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы приветствуем решение генассамблеи Международной федерации шахмат о допуске наших спортсменов и наших команд шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном», — уточнил он.

В России считают, что это «самый правильный шаг на пути деполитизации спорта, тем более в такой области, как шахматы». И в Москве рассчитывают, что это решение международной федерации было именно таким, резюмировал представитель Кремля.

Накануне появилась информация, что Международная шахматная федерация допустила российских шахматистов к участию в командных и одиночных международных соревнованиях с флагом и гимном. Как утверждалось, 61 делегат проголосовал за допуск россиян с флагом и гимном, 51 делегат — против.

При этом позже стало известно, что ФИДЕ отложила решение о допуске российских шахматистов до турниров с национальными флагом и гимном.

Шахматистам с весны 2022 года было запрещено выступать под национальным флагом. Они принимают участие в турнирах под флагом ФИДЕ.