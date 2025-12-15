Реклама

13:14, 15 декабря 2025

В Кремле рассказали об ожиданиях от США в контексте украинского урегулирования

Песков: Ожидаем, что США представят видение мирного урегулирования на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российская сторона ожидает, что США после переговоров с Украиной и Европой представят видение мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Вашингтон не обсуждает с Москвой в режиме реального времени предложения по урегулированию, о которых говорит с Киевом. «Сейчас работа ведется (…) между переговорщиками США, европейцами и украинцами. Уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, [что] от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается», — пояснил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что администрация президента США Дональда Трампа искренне работает над мирным урегулированием украинского конфликта и российская сторона ценит это. Песков также указал, что обязательства Украины по отказу от членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) являются краеугольным камнем в переговорах по урегулированию конфликта. По его словам, этот вопрос подлежит особому обсуждению на фоне остальных.

