13:13, 15 декабря 2025

В МИД Литвы захотели решить пограничные споры

Будрис: Литва предлагает Минску встречи на уровне послов по особым поручениям
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Литва выразила готовность к переговорам с Белоруссией. Об этом сообщил глава литовского министерства иностранных дел Кестутис Будрис, передает LRT.

«Для решения всех подобных пограничных проблем мы указали, что у нас есть посол по особым поручениям. (...) Мы предложили белорусской стороне провести эти переговоры и консультации таким образом», — заявил он.

По словам Будриса, Вильнюс готов усиливать давление на Минск при помощи расширения санкционного режима Европейского союза, а также двусторонних контактов с США. Литва продолжает утверждать, что Белоруссия якобы отправляет в республику шары-аэростаты с контрабандой. Первые подобные заявления появились в СМИ в конце октября.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Литва нагнетает проблему из-за воздушных шаров с контрабандой. Он подчеркнул, что обвинения Вильнюса не соответствуют действительности, а возможное желание властей республики начать войну не нужно жителям самих стран Прибалтики.

