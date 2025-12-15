Реклама

Бывший СССР
12:00, 15 декабря 2025Бывший СССР

В Раде назвали безумием решение Зеленского начать подготовку к выборам

Нардеп Геращенко: Решение Зеленского начать подготовку к выборам это безумие
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку к выборам без консультации с Верховной Радой — это безумие. Украинского лидера раскритиковала в Telegram народный депутат Ирина Геращенко.

«Ситуация безумна со всех сторон. (...) Зеленский полностью игнорирует диалог, избегает общения с парламентом, а с обществом сейчас общается через чат [мессенджера] WhatsApp с избранными журналистами», — заявила нардеп.

Она заявила, что партия «Евросолидарность» потребовала немедленной встречи с Зеленским и информации о ходе мирных переговоров и достигнутых договоренностях.

Ранее стало известно, что Зеленский дал указание о подготовке к проведению в стране выборов и референдума по территориальным уступкам. Согласно проекту указа, референдум по статусу Донбасса должен пройти в течение 60 дней с момента официального объявления.

