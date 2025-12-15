Реклама

09:18, 15 декабря 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли план Зеленского по референдуму о судьбе Донбасса

«РБК-Украина»: Референдум по статусу Донбасса должен пройти в течение 60 дней
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Референдум по статусу Донбасса, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский, должен пройти в течение 60 дней с момента официального объявления. Подробности законопроекта об общеукраинском голосовании по судьбе Донбасса рассказывает «РБК-Украина» со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, Зеленский и его окружение подошли к разработке законодательного акта «серьезно». «Из новаций (...) возможность многодневного голосования, а уложиться должны в 60-дневный срок, как при досрочных выборах президента», — говорится в материале.

Законопроект подразумевает проведение выборов в условиях военного времени.

Однако у причастных к разработке документа, пишет «РБК-Украина», есть сомнения стоит ли доводить работу над ним до конца из-за официальной позиции Москвы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заявление Владимира Зеленского о проведении референдума в Донбассе могут быть лишь предлогом для передышки. Он также отметил, что Россия желает работать на мир, а не на перемирие с Украиной.

