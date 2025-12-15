Реклама

16:29, 15 декабря 2025

В Раде рассказали об игре Трампа с Россией

Дубинский: Трамп играет с Россией в игру по разделу влияния
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Danny Wild-Imagn Images / Reuters

Президент США Дональд Трамп играет с Россией в игру по разделу влияния в Европе. Об этом сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Но Трамп, как мне кажется, играет в куда более крупную игру с РФ по разделу влияния (...) На него “партия войны” едет во всеоружии — [президент Украины Владимир] Зеленский внес очередные неприемлемые для РФ правки в мирный план, европейцы морозят бессрочно российские активы», — написал он.

Ранее Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф вместе с зятем Дональда Трампа Джерардом Кушнером завершили в Берлине переговоры, направленные на прекращение конфликта на Украине. Встреча 14 декабря длилась пять часов, на следующий день переговоры продолжились и заняли два часа.

12 декабря Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Сообщалось, что тем самым было устранено серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.

