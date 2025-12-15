Реклама

15:31, 15 декабря 2025Бывший СССР

Встреча Зеленского с представителями США завершилась

Встреча Зеленского с делегацией США завершилась
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершилась. Об этом сообщает агентство «Укринформ» в Telegram-канале.

«В Берлине завершились переговоры Зеленского с американской делегацией», — сообщил источник агентства.

Встреча длилась немного дольше двух часов. Telegram-канал «Интерфакс-Украина» сообщает, что украинский лидер уже приехал на встречу к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

До этого стало известно, что Зеленский и Уиткофф начали в Берлине переговоры, направленные на прекращение конфликта на Украине. Встреча 14 декабря длилась пять часов, на следующий день переговоры продолжились и заняли два часа.

