Макгрегор: Евросоюз может изменить позицию в отношении РФ по примеру США

Евросоюз (ЕС) сменит позицию в отношении России и конфликта на Украине по примеру США. В итоге это поможет завершить противостояние по вьетнамскому сценарию, высказался экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Русские будут наступать — медленно, обдуманно — и ждать, пока ситуация в Европе изменится. Они уже видят, что она изменилась в США. США не хотят войны с Россией», — уточнил эксперт.

По его мнению, «европейцы также собираются внести у себя эти изменения». В результате украинский конфликт, считает Макгрегор, завершится так же, как война во Вьетнаме в 1970-х.

Ранее британский экс-дипломат Аластер Крук высказал мнение, что Евросоюз так хочет втянуть Соединенные Штаты в конфликт с Россией, что вполне может организовать для этого провокацию масштабов Перл-Харбор. По его словам, страны ЕС не готовы к войне с РФ.

До этого на Западе заявили, что Европа проиграет при любом исходе переговоров об урегулировании конфликта на Украине.