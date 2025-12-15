Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 15 декабря 2025Мир

В США раскрыли последствия смены позиции в отношении России

Макгрегор: Евросоюз может изменить позицию в отношении РФ по примеру США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anna Ross / Globallookpress.com

Евросоюз (ЕС) сменит позицию в отношении России и конфликта на Украине по примеру США. В итоге это поможет завершить противостояние по вьетнамскому сценарию, высказался экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Русские будут наступать — медленно, обдуманно — и ждать, пока ситуация в Европе изменится. Они уже видят, что она изменилась в США. США не хотят войны с Россией», — уточнил эксперт.

По его мнению, «европейцы также собираются внести у себя эти изменения». В результате украинский конфликт, считает Макгрегор, завершится так же, как война во Вьетнаме в 1970-х.

Ранее британский экс-дипломат Аластер Крук высказал мнение, что Евросоюз так хочет втянуть Соединенные Штаты в конфликт с Россией, что вполне может организовать для этого провокацию масштабов Перл-Харбор. По его словам, страны ЕС не готовы к войне с РФ.

До этого на Западе заявили, что Европа проиграет при любом исходе переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россию предупредили о подготовке масштабной «подобной Перл-Харбору» провокации от ЕС

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Западный аналитик предрек переворот на Украине

    Знаменитый сгибатель ложек описал обитателей летящего к Земле «корабля пришельцев»

    Экс-чирлидерша раскрыла неожиданную пользу длительного отказа от мытья головы

    Названы идеальные позы для более глубокого проникновения в сексе

    В США раскрыли последствия смены позиции в отношении России

    Российский певец предложил друзьям Долиной скинуться на квартиру артистке

    Тела американского режиссера и его жены с ножевыми ранами опознали

    Названа стоимость восстановления Украины после конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok