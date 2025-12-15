В США сравнили стелс-самолет F-117 с холодильником

TNI: Пилоты сравнили управление «невидимкой» F-117 с полетом на холодильнике

Пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) США, которые выполняли задачи на стелс-самолетах F-117 Nighthawk («Ночной ястреб»), сравнивали управление «невидимкой» с полетом на холодильнике из-за особенностей аэродинамики F-117. О недостатках машины рассказали в публикации The National Interest (TNI).

«Пилотировать F-117 было чрезвычайно сложно; его граненая форма делала самолет аэродинамически неустойчивым, и для управления требовался бортовой компьютер с четырехкратным резервированием», — говорится в материале.

Автор напомнил, что у F-117 не было форсажных камер, поэтому он не мог оторваться от ракет. Выживание самолета зависело только от способности сохранять невидимость для радаров. По этой причине Nighthawk не получил радиолокационную станцию (РЛС), работа которой может демаскировать. Для прицеливания и навигации использовались пассивные системы.

Дозвуковой штурмовик F-117 совершил первый полет в 1981 году, а через два года началась эксплуатация самолета. Из-за нехватки средств дорогие в эксплуатации «Ночные ястребы» были сняты с вооружения в 2008 году.

В мае журнал TNI писал, что современные РЛС производства России и Китая могут обнаруживать различные стелс-самолеты США. В материале напомнили, что сбитый в ходе операции против Югославии F-117 обнаружили при помощи станции П-18 «Терек».