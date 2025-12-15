Врач раскрыла неожиданную опасность филлеров

Врач-радиолог Сигрист: Введение филлеров может привести к инсульту или слепоте

Врач-радиолог из Университета Сан-Паулу в Бразилии Роза Мария Сильвейра Сигрист раскрыла неожиданную опасность филлеров. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

По словам врача, область носа особенно сложна для введения инъекций, поскольку там кровеносные сосуды соединяются с основными лицевыми артериями и артериями, ведущими к глазу. По этой причине, если что-то пойдет не так после процедуры, наполнители могут привести к инсульту или слепоте.

Доктор подчеркнула, что дермальный филлер, такой как гиалуроновая кислота, блокирует кровоток в артериях, вследствие чего возникает сосудистая окклюзия. «Сосудистые окклюзии на лице могут иметь катастрофические последствия, поскольку, если их не лечить должным образом, они могут вызвать некроз и даже деформацию лица», — предупредила она.

В ноябре россиянки стали лечить насморк с помощью вибраторов. Таким образом девушки массово решили бороться с зависимостью от капель, предназначенных для лечения насморка.