Время сыграло особую роль в нападении подростка на учительницу в российской школе

Время сыграло особую роль в нападении подростка на учительницу в средней школе № 191 Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, мальчик пришел на пересдачу не вовремя — учительница ждала его после занятий.

По словам источника, подросток пришел к преподавательнице математики, чтобы получить задание и исправить свою оценку. Источник отметил, что мать мальчика также является сотрудником школы, именно она договаривалась с учительницей о времени пересдачи. Как уточил источник, учитель была на рабочем месте с 07:00, потому что живет далеко от школы и приезжает на работу заранее, чтобы не опоздать из-за пробок. Женщина не ждала ученика так рано, так как по договоренности пересдача была намечена на конец учебного дня.

Ранее сообщалось, что ранивший учительницу ножом школьник не состоял на учете у психиатра.

По данным следователей, школьник нанес учительнице не менее трех ударов ножом, который он принес из дома. При этом рамки металлодетектора, установленного на входе в учебное заведение, сработали, но подростка не остановили.