Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:01, 15 декабря 2025Мир

Выходец из СССР закрыл собой жену от пуль во время теракта в Сиднее и погиб

Выходец из СССР погиб во время теракта в Сиднее, закрыв собой жену от пуль
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Выходец из СССР погиб во время теракта в Сиднее, закрыв собой от пуль жену Ларису Клейтман. Об этом сообщает Daily Mail.

Супруги прожили в браке 50 лет. Они эмигрировали в Австралию из Украинской ССР. Пара прибыла на пляж Бонди для празднования Хануки. Когда началась стрельба, Александр закрыл своим телом жену от пуль. Он получил выстрел в затылок.

«Я думаю, в него выстрелили, потому что он приподнялся, чтобы защитить меня, и получил пулю в затылок», — сказала Лариса. По данным издания, у пары двое детей и 11 внуков.

Стрельба на пляже в Австралии произошла 14 декабря. Целью нападавших стали отдыхающие на пляже во время мероприятия, посвященного празднику Ханука. Позднее была раскрыта личность мужчины, выхватившего дробовик у террориста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Левон Оганезов

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Боец ВС России уничтожил украинский танк из гранатомета

    В двух столичных аэропортах сняли ограничения на полеты

    Раскрыты подробности переговоров по Украине в Берлине

    Зеленский предложил отказаться от членства Украины в НАТО

    На Западе обрушились с критикой на Макрона из-за комментария о России

    Уничтожение украинского дальнобойного дрона «Лютый» сняли на видео

    Жители российского города остались без света после атаки ВСУ

    Ученые нашли «огненный маяк» на «инопланетном корабле» 3I/ATLAS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok