Выходец из СССР закрыл собой жену от пуль во время теракта в Сиднее и погиб

Выходец из СССР погиб во время теракта в Сиднее, закрыв собой от пуль жену Ларису Клейтман. Об этом сообщает Daily Mail.

Супруги прожили в браке 50 лет. Они эмигрировали в Австралию из Украинской ССР. Пара прибыла на пляж Бонди для празднования Хануки. Когда началась стрельба, Александр закрыл своим телом жену от пуль. Он получил выстрел в затылок.

«Я думаю, в него выстрелили, потому что он приподнялся, чтобы защитить меня, и получил пулю в затылок», — сказала Лариса. По данным издания, у пары двое детей и 11 внуков.

Стрельба на пляже в Австралии произошла 14 декабря. Целью нападавших стали отдыхающие на пляже во время мероприятия, посвященного празднику Ханука. Позднее была раскрыта личность мужчины, выхватившего дробовик у террориста.